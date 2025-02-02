Какие страны "прижмут к ногтю" американские пошлины

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Если Китай приспособится к введению пошлин на свои товары, поставляемые в США, и договорится, то Канада и Мексика, которые полностью зависят от доллара, будут "прижаты к ногтю".