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Asus неожиданно выпустила видеокарту Radeon RX 6600 Dual V3 с обновлённым дизайном Несм...

Asus неожиданно выпустила видеокарту Radeon RX 6600 Dual V3 с обновлённым дизайном Несм...

Asus неожиданно выпустила видеокарту Radeon RX 6600 Dual V3 с обновлённым дизайномНесмотря на то, что компания AMD почти год назад прекратила поставки графических процессоров Navi 23 (RDNA 2) своим партнёрам, у последних, судя по всему, накопился такой запас этих GPU, что они по-прежнему продолжают выпускать на их основе новые версии Radeon RX 6600.

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