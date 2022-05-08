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Депутат Госдумы заявил, что США пытаются натравить Украину и Польшу на Россию

Депутат Госдумы заявил, что США пытаются натравить Украину и Польшу на Россию

РИАМО - 8 мая. Украина отказалась от сохранения независимости и добрых отношений с Россией. Вместо этого страна стала марионеткой в руках американских политиков, сообщил депутат Госдумы РФ, член комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

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