Первая женщина-космонавт из Беларуси вернулась с МКС на Землю

День сегодня ознаменовался успешным завершением миссии космического корабля "Союз МС-24". Космонавты Марина Василевская, Олег Новицкий и Лорал О'Хара вернулись на Землю после 14 дней пребывания на Международной космической станции.
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