Выставка, посвященная Владимиру Спивакову, открылась в столичном метро

Выставку о выдающемся дирижере и скрипаче, народном артисте СССР, Владимире Спивакове открыли в столице Московский международный дом музыки совместно с метрополитеном, сообщил 20 апреля официальный городской портал.
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