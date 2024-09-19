МВД РФ усмотрело в песнях Покровского* угрозу национальным интересам

МОСКВА, 19 сентября, ФедералПресс. Специалисты Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ заявили, что творчество лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского* в ряде случаев противоречит интересам страны.
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