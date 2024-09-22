АдГ спросила кабмин ФРГ о танках Leopard в РФ и о Курской битве 1943 года

Депутаты Бундестага от фракции «Альтернативы для Германии» направили в правительство Германии запрос, в котором, в частности, поинтересовались, давалось ли разрешение на использование для атаки на Курскую область немецких танков и сопоставлялись ли разворачивающиеся сегодня там военные действия с событиями Курской битвы 1943 года.