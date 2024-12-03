Найдя и эвакуировав пострадавшую, спасатели рекомендовали ей впредь выбирать подходящую обувь и не спешить на прогулке.
ЧП в горах
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Найдя и эвакуировав пострадавшую, спасатели рекомендовали ей впредь выбирать подходящую обувь и не спешить на прогулке.
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