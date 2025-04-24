Жена и сын сошли с ума, дочь умерла от рака: личное горе Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»

Известный ролями в золотой коллекции советских комедий армянский актер, театральный режиссер Фрунзик Мкртчян добился всей славы, которой может вознаградить кино: его узнавали и звали на лучшие съемки, им восхищались, ему присуждали награды и звания.
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