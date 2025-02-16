У ЕС не будет единой армии с ВСУ вместо американцев, Европа отклонила предложение Зеленского У Европы не будет единой армии во главе с ВСУ, к созданию которой призывал на Мюнхенской конференции Зеленский.
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У ЕС не будет единой армии с ВСУ вместо американцев, Европа отклонила предложение Зеленского У Европы не будет единой армии во главе с ВСУ, к созданию которой призывал на Мюнхенской конференции Зеленский.
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