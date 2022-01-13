Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    куркод спасет, в Кафе уже без него не пускаютНовая волна из-за...
  • Николай Герасименко
    Наверное вышел раньше из-за того, что мушку срезал перед экзекуцией.Экс-офицер ФСБ, к...
  • АНП
    прекратите материться-бердвотчеры это кто,геи,онанистты или какие то более ужасные извращенцы?В Петербурге выло...

Приморцы на праздниках чаще смотрели комедийные драмы и рождественские фильмы

Приморцы на праздниках чаще смотрели комедийные драмы и рождественские фильмы

Эксперты центра аналитики онлайн-кинотеатра KION проанализировали просмотры жителей Приморского края во время праздничных каникул с 31 декабря по 8 января и рассказали, за просмотром каких фильмов приморцы встретили 2022 год, сообщает ИА PrimaMedia.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх