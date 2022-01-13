Приморцы на праздниках чаще смотрели комедийные драмы и рождественские фильмы

Эксперты центра аналитики онлайн-кинотеатра KION проанализировали просмотры жителей Приморского края во время праздничных каникул с 31 декабря по 8 января и рассказали, за просмотром каких фильмов приморцы встретили 2022 год, сообщает ИА PrimaMedia.