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Хоопонопоно: ключ к гармонии в современной жизни

Хоопонопоно: ключ к гармонии в современной жизни

Хоопонопоно: ключ к гармонии в современной жизни Юлия ПономареваМетод Хоопонопоно — это удивительная духовная практика, утонченная и мудрая, которая пришла к нам из древних традиций полинезийского народа, особенно Гавайских островов.

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