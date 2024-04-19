Хоопонопоно: ключ к гармонии в современной жизни Юлия ПономареваМетод Хоопонопоно — это удивительная духовная практика, утонченная и мудрая, которая пришла к нам из древних традиций полинезийского народа, особенно Гавайских островов.
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