Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 634 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Т
    О как!!! С такими руководителями скоро появится Нью Дюшанбе и куда то пропадёт г Орск!!! Это надо же так в наглую Род..."Крокусу" полгода...
  • Владимир Безгрешнов
    генералы дважды за 20 век предали народ и империю. Увы ! ЗажирелиЗа "идеальное" ре...
  • Андрей
    Какая нах "таджикская национально-культурная автономия" и кто разрешил ее создание в России?"Администрация та...

Вместо льда — сосиски: пермячке предложили приложить заморозку к сломанному позвоночнику

Вместо льда — сосиски: пермячке предложили приложить заморозку к сломанному позвоночнику

Девушка получила травму, ударившись о металлическую балку, установленную с нарушениями.В батутном центре IBATUT в Кунгуре вместо оказания своевременной медицинской помощи пострадавшей девушке предложили приложить к сломанному позвоночнику замороженные сосиски.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх