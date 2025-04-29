"Сердце" Русского Севера: Поморье получило три награды в сфере туризма

Архангельская область получила три награды в сфере туризма по итогам 2024 годаАрхангельская область получила три награды в сфере туризма.
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