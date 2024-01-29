Тегеран опроверг сообщение об ударе Израиля по иранским советникам в Сирии

Иран опровергает сообщение об ударе Израиля по штабу иранских советников в Дамаске. «В ходе сегодняшней атаки Израиля по южным окраинам города Дамаска ни один центр военных советников Исламской Республики Иран не пострадал и ни один иранский гражданин или советник не погиб», — заявил посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари.