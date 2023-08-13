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Асхабадзе о «Зените»: «Поздравляю без всякого сарказма, чемпиону этот матч дался нелегко. «Факелу» включаться надо с первой минуты, а не с 46-й»

Асхабадзе о «Зените»: «Поздравляю без всякого сарказма, чемпиону этот матч дался нелегко. «Факелу» включаться надо с первой минуты, а не с 46-й»

«Факел» на выезде уступил «Зениту» со счетом 0:2. В концовке матча мяч в штрафной «Зенита» попал в руку защитнику петербуржцев Страхине Эраковичу.

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