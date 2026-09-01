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«Чем быстрее, тем лучше»: Путин потребовал от Пашиняна ясности по ЕС и напомнил о миллиардах

«Чем быстрее, тем лучше»: Путин потребовал от Пашиняна ясности по ЕС и напомнил о миллиардах

Стремление Армении к вступлению в Европейский союз (ЕС) является законным правом страны, но это создает определенные сложности, обусловленные в том числе пребыванием республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

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