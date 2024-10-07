Роботы и угроза: Как предотвратить риск "восстания машин"

Сегодня мы находимся на новом витке развития, когда прогресс в области робототехники ставит перед нами новые и непростые вопросы, один из которых звучит так: грозит ли нам "восстание машин"? Профессор Николай Ким рассказал, как предотвратить риск "восстания машин" и нивелировать угрозу.