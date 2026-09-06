Финский военкор сравнил Крым с Канарскими островами

Финский общественник и военный корреспондент Кости Хейссанен, находящийся с ознакомительным визитом на Крымском полуострове, провел параллели между крымскими курортами и популярным туристическим направлением — Канарскими островами.
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