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Регионы России

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Финский военкор сравнил Крым с Канарскими островами

Финский военкор сравнил Крым с Канарскими островами

Финский общественник и военный корреспондент Кости Хейссанен, находящийся с ознакомительным визитом на Крымском полуострове, провел параллели между крымскими курортами и популярным туристическим направлением — Канарскими островами.

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