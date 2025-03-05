Трамп заявляет о рекордных достижениях за 43 дня у власти в США

Дональд Трамп, выступая в Конгрессе США, заявил о своих значительных успехах в течение первых 43 дней правления, подчеркнув, что его результаты превосходят достижения предыдущих администраций за четыре и восемь лет.
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