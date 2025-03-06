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salekhard.online

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Февральские победы. В честь защитников Отечества

Февральские победы. В честь защитников Отечества

С 21 по 23 февраля в Салехарде прошло множество спортивных соревнований, посвящённых всем, кто защищал нашу великую Родину и кому ещё предстоит честь исполнить эту святую обязанность.

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