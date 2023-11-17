Во Владимирской области по подозрению в публичном оправдании терроризма и призывах к экстремистской деятельности задержан местный житель

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Владимирской области совместно с коллегами из регионального УФСБ России по подозрению в публичном оправдании терроризма и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности задержали 61-летнего жителя Владимира.