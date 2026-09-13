В Петербурге прошел крестный ход с участием более 90 тыс. человек

В Санкт-Петербурге 12 сентября прошел крестный ход с участием более 90 тыс. человек. Масштабное мероприятие состоялось в честь святого благоверного князя Александра Невского.
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