Барко восстановился после болезни и вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»

По информации «СЭ», полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко полностью восстановился после тяжелой вирусной инфекции, из-за которой не принял участия в последних четырех матчах красно-белых.
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