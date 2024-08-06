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Есть ли толк для зрения от витаминов для глаз после 48 лет?

Есть ли толк для зрения от витаминов для глаз после 48 лет?

Да, есть определенная польза от приема витаминов для глаз после 48 лет. Основными важными витаминами для улучшения и поддержания зрения в этом возрасте являются: – Витамин A (ретинол) – укрепляет роговицу глаза и положительно влияет на остроту зрения.

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