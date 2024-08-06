Есть ли толк для зрения от витаминов для глаз после 48 лет?

Да, есть определенная польза от приема витаминов для глаз после 48 лет. Основными важными витаминами для улучшения и поддержания зрения в этом возрасте являются: – Витамин A (ретинол) – укрепляет роговицу глаза и положительно влияет на остроту зрения.
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