США потребуются экстренные меры из-за роста госдолга, предупредила Йеллен

США достигнут потолка госдолга уже с 14 по 23 января, что потребует экстренных мер минфина для избежания дефолта, говорится в письме американского министра финансов Джанет Йеллен руководству конгресса, сообщает РИА Новости.
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