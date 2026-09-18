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Путин: на субсидирование авиабилетов с 2025 года выделено почти 50 млрд рублей

Путин: на субсидирование авиабилетов с 2025 года выделено почти 50 млрд рублей

Почти 50 млрд рублей в 2025—2026 годах было выделено для обеспечения доступности авиабилетов в рамках программ государственного субсидирования, заявил российский лидер Владимир Путин на презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции.

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