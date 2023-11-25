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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров возглавил гонку снайперов НХЛ с 15 шайбами в 20 играх. У Мэттьюса и Коннора по 14 голов, Кросби делит 4-е место с 13

Кучеров возглавил гонку снайперов НХЛ с 15 шайбами в 20 играх. У Мэттьюса и Коннора по 14 голов, Кросби делит 4-е место с 13

Форвард «Тампы» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Каролиной» (8:2), всего набрав 6 (2+4) очков.

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