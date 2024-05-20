Зрители увидят разнообразие Самары в фильме от VK Места

САМАРА, 20 мая, ФедералПресс. VK Места выпустили фильм о Самарской области. Главными героями путешествия стали известные блогеры Наташа Гасанханова и Артем Пименов, которые увидели регион во всем его многообразии.
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