Австралия: один человек был убит и трое других получили ранения на Варата-роуд в Вэлли-Хайтс, город Блу-Маунтинс, Новый Южный Уэльс (Новый Южный Уэльс), во второй половине дня после предполагаемого инцидента с ножевым ранением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым