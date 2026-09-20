Австралия: один человек был убит и трое других получили ранения на Варата-роуд в Вэлли-Хайтс, город Блу-Маунтинс, Новый Южный Уэльс (Новый Южный Уэльс), во второй половине дня после предполагаемого инцидента с ножевым ранением.