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Контрафронт

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Австралия: один человек был убит и трое других получили ранения на Варата-роуд в Вэлли-Хайтс, город...

Австралия: один человек был убит и трое других получили ранения на Варата-роуд в Вэлли-Хайтс, город Блу-Маунтинс, Новый Южный Уэльс (Новый Южный Уэльс), во второй половине дня после предполагаемого инцидента с ножевым ранением.

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