Юбилейный «Папа особого ребенка» заработал в Неклиновском районе

Тридцатый по счету клуб для родителей особых детей открылся в Ростовской области: очередной филиал донского проекта организовали на базе районного социально-реабилитационного центра.
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