Происшествия
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Происшествия

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В Кемеровской области – Кузбассе полицейские экстренно сопроводили автомобиль с роженицей до медицинского учреждения

Экипаж Госавтоинспекции в составе капитана полиции Алексея Котельникова и старшего лейтенанта полиции Павла Файкина нес службу на автодороге Кемерово – Новокузнецк, когда к ним обратился водитель легкового автомобиля.

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