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Довбик установил рекорд «Жироны», забив 24 гола в Ла Лиге. У Стуани был 21 мяч в сезоне-2017/18

Форвард сделал хет-трик в ворота «Гранады» в заключительном туре и завершил чемпионат с 24 голами. Украинец стал первым футболистом в истории «Жироны», которому удалось столько забить в Ла Лиге за один розыгрыш.

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