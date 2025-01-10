Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Володин прибыл в Каракас на инаугурацию Мадуро

Володин прибыл в Каракас на инаугурацию Мадуро

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин прибыл в Венесуэлу. По поручению президента Владимира Путина он представит Российскую Федерацию на инаугурации избранного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

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