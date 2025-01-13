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Трамп призывает Зеленского снизить призывной возраст на Украине до 18 лет — FT

Трамп призывает Зеленского снизить призывной возраст на Украине до 18 лет — FT

В рамках предстоящей администрации избранного президента Дональда Трампа обсуждается предложение о снижении возраста мобилизации на Украине до 18 лет.

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