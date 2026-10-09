🤝 Как помогали жителям Ялты во время отключений света В период отключений электроснабжения на Южнобережье депутаты и сотрудники администраций проводили поквартирные обходы в Ялте, Алупке и других населённых пунктах муниципального округа.
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