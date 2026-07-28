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Пирло не возглавит Италию, ЭСК оценила судейство Буланова, золото саблиста Граудыня, ЦСКА берет Бориско, Роналду снимется в сериале и другие новости

1. Андреа Пирло объявил, что не возглавит сборную Италии. Ранее сообщалось, что специалист принял предложение и должен был подписать контракт с Федерацией футбола Италии, однако назначение осложнило сотрудничество с российской букмекерской компанией.

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