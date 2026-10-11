Представлен блок питания Great Wall на 1050 Вт с кнопкой самодиагностики и 10-летней гарантией

Модель соответствует стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1, оснащена разъёмом 12V-2x6 Компания Great Wall представила блок питания King 1050W GaN Full Modular Titanium, доступный для покупки на китайской площадке JD.
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