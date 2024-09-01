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На ЧВК "Вагнер" открыли новую "охоту". Теперь в тылу

По СМИ разошлось сообщение о жестоком убийстве молодой матери и её 7-летней дочери в Пермском крае. В подозреваемые журналисты записали некоего Артёма Бучина, утверждая, что он - бывший боец ЧВК "Вагнер".

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