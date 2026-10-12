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При атаке ВСУ на Белгородскую область один человек погиб, четверо ранены

При атаке ВСУ на Белгородскую область один человек погиб, четверо ранены

Один мирный житель погиб и четыре пострадали в результате атаки ВСУ на семь муниципалитетов Белгородской области.

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