Банки в России обязали ограничивать переплату по ипотечному кредиту

С воскресенья, 3 июля, все российские банки обязали учитывать полную стоимость кредита (ПСК) при предоставлении ипотечного кредитования - по новым правилам, этот показатель не может превышать средний по рынку более чем на треть, сообщает ТАСС.
С воскресенья, 3 июля, все российские банки обязали учитывать полную стоимость кредита (ПСК) при предоставлении ипотечного кредитования - по новым правилам, этот показатель не может превышать средний по рынку более чем на треть, сообщает ТАСС.
Свежие комментарии