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Банки в России обязали ограничивать переплату по ипотечному кредиту

Банки в России обязали ограничивать переплату по ипотечному кредиту

С воскресенья, 3 июля, все российские банки обязали учитывать полную стоимость кредита (ПСК) при предоставлении ипотечного кредитования - по новым правилам, этот показатель не может превышать средний по рынку более чем на треть, сообщает ТАСС.

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