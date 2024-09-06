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Петербургский дневник

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Захарова: Россия была одной из немногих, кто не давал Западу уничтожить КНДР

Москва выстроила свою позицию на основе понимания истории этого региона Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя отношения России и КНДР, указала на то, что РФ была одной из немногих, кто не давал решить по формулировке Запада «северокорейский вопрос окончательно».

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