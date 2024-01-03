Honor, известная своими немерцающими экранами, пошла дальше: частота регулировки ШИМ Honor Magic6 и Magic6 Pro составит запредельные 4320 Гц

Новые флагманы Honor – Magic6 и Magic6 Pro – будут во многом примечательными смартфонами. Так, они получат поддержку спутниковой телефонии (и она будет реализована получше, чем у Huawei), обновленные камеры с более крупными датчиками и объективом с переменной диафрагмой, большие аккумуляторы.