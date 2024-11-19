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В России за три часа сбили 42 украинских беспилотника

В России за три часа сбили 42 украинских беспилотника

Российские военные вечером во вторник, 19 ноября, на протяжении трех часов уничтожили 42 беспилотника, с помощью которых украинские войска пытались атаковать объекты на территории РФ, Об этом сообщает Минобороны РФ.

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