В России за три часа сбили 42 украинских беспилотника

Российские военные вечером во вторник, 19 ноября, на протяжении трех часов уничтожили 42 беспилотника, с помощью которых украинские войска пытались атаковать объекты на территории РФ, Об этом сообщает Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии