Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Рецепты первых блюд 13

Рецепты первых блюд 13

Хинкал Жемчужина дагестанской кухни – рецепт хинкала с бараниной, белым и красным соусом.  баранина, мука, кефир, сода, соль, лук, помидоры, томат-паста, бульон, соль, перец, чеснок, зелень, сметана, майонез, кефир, соль, чеснок, зелень Чечевичный суп с копченой колбасой и пармезаном Суп, рецепт которого я хочу вам показать, не просто вкусный, а очень вкусный и простой в приготовлении.

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