Доцент кафедры географии, регионоведения и туризма НГПУ Ольга Литвинова связывает высокую вероятность тёплой зимы на юге Западной Сибири с поздним образованием льда в Карском море после жаркого лета и влиянием северо-западных циклонов, которые принесут в Новосибирскую область потепление и обильные снегопады.