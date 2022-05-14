Самсонов завершил серию с «Флоридой» 3 поражениями при 12 пропущенных шайбах

Илья Самсонов завершил серию с «Флоридой» 3 поражениями при 12 пропущенных шайбах. Россиянин стал основным вратарем «Вашингтона» по ходу серии первого раунда Кубка Стэнли (2-4), сменив Витека Ванечека.

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