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  • Зоя Гольдштаб
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700 млн руб. на Соловецкий архипелаг: новые проекты Минстроя России

700 млн руб. на Соловецкий архипелаг: новые проекты Минстроя России

Российское правительство направит 700 млн рублей на развитие Соловецкого архипелага. Минстрой займётся строительством причала и реконструкцией комплекса в Архангельской области, а также постройкой амбулатории в Карелии.

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