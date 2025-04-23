700 млн руб. на Соловецкий архипелаг: новые проекты Минстроя России

Российское правительство направит 700 млн рублей на развитие Соловецкого архипелага. Минстрой займётся строительством причала и реконструкцией комплекса в Архангельской области, а также постройкой амбулатории в Карелии.
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