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Эрнест Скотт возглавил фарм-команду «Миннесоты» в Лиге развития

Новым главным тренером «Айовы Вулвз» назначен Эрнест Скотт. Для Скотта предстоящий сезон станет третьим в фарм-команде «Миннесоты» в Лиге развития НБА.

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