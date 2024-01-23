Змея в самолете напугала пассажиров во время рейса: видео

Небольшая рептилия вызвала переполох в салоне, но в результате никто не пострадал. Во время полета из Бангкока на остров Пхукет самолета Airbus A320 AirAsia случилось необычное происшествие: пассажиры заметили, как с багажных полок свесилась змея, и вскочили со своих мест.